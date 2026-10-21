الفرحة تعود

استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين إثر تفوقه على مضيفه الاتفاق 4ـ1، الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: مشعل القدير