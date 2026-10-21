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الفرحة تعود

2026.10.21 | 12:32 am
استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين إثر تفوقه على مضيفه الاتفاق 4ـ1، الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: مشعل القدير
الفرحة تعود

الفرحة تعود

الفرحة تعود

الفرحة تعود

الفرحة تعود