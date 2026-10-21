ليفربول يغرق «الغواصات».. ويزاحم باريس على الصدارة

قلب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم تأخره أمام فياريال الإسباني بهدفين نظيفين إلى الفوز 4-3 على ملعب «أنفيلد» في ليفربول لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

وفاجأ «الغواصات الصفراء» ليفربول بهدفين مبكرين عبر الجورجي جورج ميكوتادزه «4» وسيرجي كاردونا «29»، لكن ليفربول رد بقوة وبرباعية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر «36 و65» والأوروجوياني رونالد أراوخو «45+2» والألماني فلوريان فيرتس «68» قبل أن يقلص الكندي تاني أولواسيي الفارق «87».

وواصل ليفربول تحقيق العلامة الكاملة في المسابقة القارية العريقة رافعًا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر بفارق الأهداف بعدما اكتسح برشلونة الثلاثاء 4-2.

وواصل ليفربول استعادة توازنه بعد الهزيمة الثقيلة على ملعبه أمام مانشستر سيتي 0-3 في الدوري، إذ تغلب على مضيفيه لاسك النمسوي 6-3 وبرنتفورد 2-1 محليًا، بعد أن استهل مشواره الأوروبي بالفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1.

وساهم الفوز الثالث الذي حققه في رفع حصيلته إلى 20 انتصارًا في آخر 23 مباراة في البطولة الأوروبية، مقابل ثلاث هزائم.

وأطاح المدرب الإسباني لليفربول بمدرب فياريال، مساعده السابق في رايو فايكانو، إينييجو بيريز الذي يواصل نتائجه المتذبذبة مع فياريال، بعدما فاز 3-1 على نابولي الإيطالي في الجولة الثانية، عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 في الجولة الأولى.