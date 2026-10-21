سيتي يسحق أيك بخماسية.. ونابولي يسجل الانتصار الأول

قادت ثلاثية لفيل فودن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى استعادة توازنه قاريًا بتغلبه على ضيفه أيك أثينا اليوناني 5-1 الثلاثاء على ملعب «الاتحاد» لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

واستدرك سيتي خسارته السابقة أمام باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب في العامين الأخيرين، وحقق فوزه الثاني بعد الأول على مضيفه بورتو البرتغالي «2-0».

وسجل فودن ثلاثيته في الدقائق 34 و65 و76 بعدما افتتح إيليوت أندرسون التسجيل «12»، وسجل الفرنسي ريان شرقي الهدف الثالث «57»، فيما سجل الالباني ستافرو بيلو الهدف الوحيد للضيوف «52».

ودخل سيتي اللقاء دون نجمه وهدافه النرويجي إيرلينج هالاند في التشكيلة الأساسية، لكن هذا الغياب لم يؤثر عليه هجوميًا، بعد أن تابع إليوت أندرسون ركلة حرة للأرجنتيني إنسو فيرنانديز صدتها العارضة مفتتحًا التسجيل «12».

وضاعف سيتي النتيجة بجملة هجومية بدأها فيل فودن وأكملها في الشباك «34». ولم يستسلم الضيوف وقلصوا الفارق مع بداية الشوط الثاني بتسددية قوية باليسرى للالباني ستافرو بيلو «52».

ولم يهنأ الضيوف بالهدف بعدما تكفل الفرنسي ريان شرقي بتوقيع الهدف الثالث بعد مراوغة وتسديدة متقنة «57». وتكفل فيل فودن بتسجيل هدف رابع بتسديدة في الزاوية التسعين «65»، قبل أن يعود ليكمل ثلاثيته بعد 11 دقيقة.

وواصل حامل لقب الدوري اليوناني نتائجه المخيبة بعدما خسر أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 1-3، بعد فوز على لاسك النمسوي «1-0» في الجولة الأولى.

كما فاز نابولي الإيطالي على ضيفه بودو/ جليمت النرويجي 4-3. وبهذا التقدم حقق نابولي فوزه الأول في مشواره الأوروبي، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط بالمركز 22 بينما تراجع منافسه تراجع إلى المركز الـ 26.

كما تغلب روما على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الثالث عشر، أما براتيسلافا فظل في آخر الترتيب بلا نقاط.

وعلى ملعبه سقط بورتو البرتغالي على أمام أيندهوفن الهولندي 0-1. وحسم التعادل 1-1 لقاء شتوتجارت الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني.