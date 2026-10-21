قبل الكلاسيكو.. برشلونة يتعثر برباعية باريس

عادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا بالوصول إلى 13 مباراة متتالية دون هزيمة، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه برشلونة الإسباني 4-2 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الموحدة.

وسجل بطل أوروبا الموسمين الماضيين تسعة انتصارات وأربعة تعادلات. وكان آخر إنجاز حققه الفريق خلال موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وبهذه الفوز الثالث تواليًا على برشلونة، والثاني له في آخر خمس مواجهات على ملعب «حديقة الأمراء»، واصل باريس تصدر المجموعة الموحدة بتسع نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول الإنجليزي الذي تغلب بدوره الثلاثاء على فياريال الإسباني 4-3. أما الفريق الكاتالوني فتراجع إلى المركز الخامس بست نقاط.

وسجل ديزيريه دويه «38» ولوكا هيرنانديز «72» والبرتغالي فيتينيا «81» والإسباني فابيان رويس «86» أهداف باريس، وتشافي إسبارت «55»، ولامين يامال «79» هدفي برشلونة الذي تجرع الخسارة الأولى له الموسم الجاري في 12 مباراة «فوزين في دوري الأبطال وتسعة في الدوري المحلي».

كان هدف فيتينيا هو الثاني عشر له في دوري الأبطال، ليتقدم بذلك على رافائيل جيريرو «11 هدفًا» ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي البرتغال بالبطولة، والتي يتصدرها كريستيانو رونالدو بـ 140 هدفًا، يليه لويس فيجو «24»، ثم برناردو سيلفا «17»، وأخيرًا ديكو «13» بحسب موقع الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا».

في سن التاسعة عشرة و152 يومًا، أصبح المدافع الإسباني تشافي إسبارت ثاني أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له أساسيًا في دوري الأبطال مع برشلونة. ولا يزال المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس يحمل الرقم القياسي بـ«18عامًا و215 يومًا» ضد شتوتجارت الألماني في ديسمبر 2007.

وشهدت المباراة إصابة مهاجم باريس عثمان ديمبلي في عضلة الفخد الأيسر «20»، وزميليه الجناح الجورجي كفاراتسخيليا والقائد وقلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس «59». وبدوره تلقى برشلونة ضربة قاسية بإصابة لاعب الوسط داني أولمو فدخل «26».

وسيخوض برشلونة الأحد المقبلة مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد لحساب الجولة العاشرة للدوري الإسباني.