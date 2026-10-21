نوفمبر.. مصر تحتضن شاطئية العرب

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الأربعاء، تنظيم بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بنسختها الخامسة في مدينة بور سعيد المصرية خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصري وبمشاركة 8 منتخبات عربية.

وبحسب البيان يشارك في البطولة منتخب مصر «حامل اللقب» السعودية، عُمان، المغرب، موريتانيا، لبنان، العراق، ليبيا لتتنافس على «كأس العاصمة» في المباريات التي سيحتضنها ملعب منتجع بورتو سعيد.

تم توزيع المنتخبات المشاركة وفق تصنيف الاتحادين العربي والدولي إلى مجموعتين، تضم الأولى مصر، السعودية، موريتانيا، العراق، والثانية تضم عُمان، المغرب، لبنان، ليبيا.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، نُظمت في القاهرة 2008، وفاز بها المنتخب الليبي، ونُظمت النسخة الثانية في السعودية 2010، وأحرز الأخضر السعودي اللقب، وجرت النسخة الثالثة 2014 في القاهرة، ونال لقبها منتخب مصر، ولعبت النسخة الرابعة 2023 في السعودية وفاز بها منتخب مصر.