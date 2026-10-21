وقّع شراكة مع المحافظة.. القادسية «سفير الخبر»

وقّعت إدارة نادي القادسية اتفاقية شراكة استراتيجية مع بلدية محافظة الخبر، ظهر الأربعاء، بهدف تعزيز التعاون في المبادرات الرياضية والمجتمعية ودعم جودة الحياة، وترسيخ الحضور، كونه يحمل اسم المدينة وهويتها داخل الملاعب وخارجها.

وتؤسس الاتفاقية التي حملت عنوان «سفير الخبر»، إطارًا من العمل المشترك، تتكامل فيه جهود البلدية في خدمة المدينة مع الدور الرياضي والمجتمعي للنادي، من خلال مبادرات تشجّع على ممارسة الرياضة، وتوسع المشاركة المجتمعية، وتعزز ارتباط سكان الخبر بمدينتهم وناديهم.

وقال رامي التركي، رئيس مجلس إدارة النادي: «الاتفاقية هي امتداد للعلاقة الراسخة بين القادسية ومدينة الخبر وأهلها، ونحن نؤمن أن دور النادي يتجاوز المنافسة الرياضية إلى الإسهام في تنمية مجتمعه وتحسين جودة الحياة فيه، ونتطلع خلال تعاوننا مع بلدية محافظة الخبر إلى تقديم مبادرات تعزّز ارتباط أبناء المدينة بناديهم، وتشجع على نمط حياة صحي ونشط، وتجسّد اعتزاز القادسية بدوره سفيرًا لها وحاملًا لاسمها وهويتها».

من جهته، ثمّن المهندس مشعل الوهبي، رئيس بلدية محافظة الخبر، هذه الشراكة، مؤكدًا أنها تصب في صالح المدينة وتعزز التعاون بين الجانبين، خاصة أنها الأولى من نوعها على مستوى السعودية، إذ نشهد العديد من الاستحقاقات في مختلف المجالات، وبتنا وجهة سياحية بارزة، وأمامنا العديد من الأنشطة والفعاليات العالمية الفترة المقبلة، تتطلب حضورًا فاعلًا لكل ما يتعلق بالمدينة.

وتعكس الاتفاقية عمق العلاقة بين القادسية والخبر، فالنادي جزء من ذاكرة المدينة وحياة أهلها، تتوارث العائلات تشجيعه عبر الأجيال، وتجمع مدرجاته مشجعين من مختلف الأعمار والخلفيات، ومن هذا الارتباط، ينطلق التعاون لتقديم مبادرات تعزز الانتماء والمشاركة، وتترك أثرًا ملموسًا في مجتمع الخبر.