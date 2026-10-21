تمزق الرباط يبعد كفاراتسخيليا عن باريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في العامين الأخيرين، الأربعاء، أن مهاجمه الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيغيب لعدة أشهر بعد تعرضه للإصابة في مواجهة برشلونة الإسباني، الثلاثاء.

وقال باريس في بيان له «يعاني كفاراتسخيليا من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى» تعرض له خلال المواجهة التي كسبها الفريق الفرنسي «4ـ2» في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

وأضاف النادي في بيان طبي أن جناحه الدولي الآخر الفرنسي عثمان ديمبلي الذي أصيب في فخذه اليسرى «سيواصل الخضوع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة»، شأنه شأن القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس الذي يعاني من إصابة في الفخذ اليمنى.