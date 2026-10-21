الشناوي لـ«الرياضية»: خلاف رمضان والعوضي.. لفت أنظار

أوضح لـ«الرياضية» طارق الشناوي، الناقد الفني، أن الجدل المثار حول المنشورات الأخيرة للفنانين المصريين محمد رمضان وأحمد العوضي لا يخرج عن إطار المنافسة الفنية.

وقال: «تكرار مثل هذه الرسائل مع اقتراب موسم دراما رمضان قد يحمل رغبة في لفت الأنظار إلى الأعمال الجديدة، وأن ساحة المنافسة الحقيقية بين الفنانين يجب أن تكون داخل استوديو التصوير فقط».

وأشار الشناوي إلى أن هذه المواقف ليست جديدة، موضحًا أن العام الماضي شهد واقعة مشابهة مع اقتراب شهر رمضان، عندما نشر العوضي عبر صفحته رسالة تحمل معنى قريبًا، لكنها كانت في المطلق موجهة بصورة عامة دون استهداف فنان بعينه، ما جعل الفنان عمرو سعد يرد عليه، ثم محمد إمام.

ورأى الناقد الفني أن تكرار مثل هذه المواقف قد يرتبط بالرغبة في جذب الانتباه إلى الأعمال الفنية، لافتًا إلى أن أبطال الدراما الشعبية لا يجسدون الشخصية الشعبية على الشاشة فحسب، بل ترتبط صورتهم الجماهيرية أيضًا بفكرة البطل الذي يتحدى الآخرين ويخوض المواجهات، وهو ما يظهر بصورة خاصة في حالة أحمد العوضي.

وأضاف الشناوي: «عودة محمد رمضان إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاثة أعوام ترفع مستوى الترقب لأعماله، في حين يمتلك العوضي رصيدًا من النجاحات خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي يجعل المنافسة المقبلة محط اهتمام الجمهور».

وشدد الشناوي على أهمية توجيه طاقة الفنانين إلى أعمالهم، معربًا عن أمله في ألا تتحول المنافسة إلى معارك جانبية بعيدًا عن العمل الفني، مؤكدًا أن ساحة المواجهة الحقيقية هي استوديو التصوير، ويستطيع كل فنان توظيف قدراته الإبداعية لتقديم عمل يحقق تطلعات جمهوره، فيما لا جدوى من الصراعات التي تدور خارج هذا الإطار.

وتأتي قراءة الشناوي بالتزامن مع الجدل الذي أثارته منشورات رمضان والعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ربط متابعون بين عباراتهما والمنافسة المرتقبة في موسم دراما رمضان 2027، وسط تساؤلات عما إذا كانت تحمل رسائل متبادلة أم أنها تعليقات منفصلة تزامنت مع استعداد كل منهما للموسم الجديد.

وبدأ الجدل مع إعلان محمد رمضان عودته إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاثة أعوام، إذ كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «3 سنين كله عمل اللي عنده.. دلوقتي ششششش عشماوي حضر»، في إشارة إلى مسلسله الجديد «عشماوي»، الذي يأتي بعد تقديمه مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض 2023.

ولم يمر المنشور دون تفاعل، إذ نشر أحمد العوضي بدوره رسالة قال فيها: «المكان اللي أنتوا راجعين عليه إحنا طبعنا عليه»، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات الجمهور، الذي ربط بين المنشورين واعتبرهما تلميحات متبادلة في ظل استعداد النجمين لخوض المنافسة خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه التكهنات بالتزامن مع تحضيرات العوضي لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، المقرر عرضه في رمضان 2027، لتتحول المقارنة بين العملين إلى محور للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباط اسمي الفنانين بأدوار شعبية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

في المقابل، سبق أن تحدث العوضي عن طبيعة العلاقة بينه وبين رمضان، مؤكدًا أن ما يجمع الفنانين هو التنافس المهني، إذ قال على هامش تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية إنهما زميلان يتنافسان من أجل تقديم أعمال درامية ترضي الجمهور.