الفتح.. اختبارات تحدد مصير الجري

يجري زياد الجري، مدافع فريق الفتح الأول لكرة القدم، بعض الاختبارات الميدانية، مساء الأربعاء، لتحديد مصير مشاركته أمام الشباب في المباراة التي تُجرى عند الـ 05:45 مساء الخميس، على ملعب «ميدان تمويل الأولى» ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الجهاز الطبي في النادي الأحسائي، كثف تأهيل اللاعب خلال الفترة الماضية، جراء معاناته من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها خلال فترة التوقف الماضية، أثناء التدريبات.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة المغربي جمال السلامي، سيحدد خلال تدريب الأربعاء، إمكانية الاستعانة بخدمات الجري في القائمة التي سيدخل بها أمام الشباب، من عدمها.

إلى ذلك يضع السلامي، خلال تدريب الأربعاء الطريقة المناسبة التي ينوي أن يدخل بها هذه المواجهة، مع اختيار العناصر الأجنبية الثمانية، وفق الجاهزية.

ويحتل الفتح المرتبة السادسة عشرة في قائمة دوري «روشن» برصيد 6 نقاط، بعد أن تلقى الهزيمة السادسة أمام الخليج الأحد الماضي، مكتفيًا بانتصار وحيد وثلاثة تعادلات.