أمام أرسنال.. وفاة تبعد كيميش عن البايرن

علن بايرن ميونيخ الألماني غياب يوزوا كيميش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، إثر وفاة أحد أفراد أسرته المقربين.

وغاب كيميش «31 عامًا» عن ‌الحصة التدريبية الأخيرة ‌للفريق، بعدما أشار ​آرون ​دانكس، مساعد ‌المدرب، الثلاثاء، إلى أن غيابه يعود لأسباب شخصية.

وأكد النادي البافاري، الأربعاء، أن الدولي الألماني لن يكون ضمن قائمة الفريق للمباراة في ظل ⁠الظروف العائلية الصعبة التي يمر ‌بها.

وقال ‌النادي في بيان «نيابة عن ​العائلة، نرجو ‌احترام خصوصيتها ومشاعر الحزن التي ‌تمر بها، والامتناع عن أي استفسارات أو تغطيات إضافية».

ويشكل غياب كيميش ضربة جديدة للبايرن، الذي سيفتقد ‌أيضًا خدمات الجناح مايكل أوليسه بسبب الإيقاف في المباراة ⁠المقررة ⁠على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأبطال.