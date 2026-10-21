أبها.. برنامج خاص يعيد ديالو

وضع المعد البدني في أبها برنامجًا خاصًا للسنغالي عبده ديالو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بهدف تجهيزه قبل مواجهة نيوم، السبت المقبل، والتي تُجرى على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب الوسط، بات جاهزًا للمشاركة في المواجهة المقبلة، بعد أن دخل في التدريبات الجماعية، على أن يكون اختياره ضمن القائمة، وفق الحاجة الفنية للكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق.

إلى ذلك، تقرر غياب باسل السيالي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن خضع اللاعب لعملية جراحية في منطقة الحوض، إذ منحه الطبيب المعالج فترة راحة، على أن يدخل في المرحلة الأولى من التأهيل، الأسبوع المقبل.

وكانت رابطة دوري المحترفين، أعلنت تأجيل مواجهتي الفريق ضمن الجولتين الثامنة والعاشرة، أمام الفيصلي وتلعب 27 أكتوبر الجاري في أبها، وضد الخلود إلى السابع من ديسمبر المقبل.

ويتذيل الفريق الجنوبي، قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، بنقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الخليج والدرعية، وتلقى 6 هزائم.