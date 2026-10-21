«السياحة» تختتم ورشة عمل «شتاء السعودية»

اختتمت الهيئة السعودية للسياحة، ورشة عمل برنامج «شتاء السعودية» لهذا العام، بمشاركة أكثر من 100 شريك من القطاعين العام والخاص.

وتضمن برنامج ورشة عمل «شتاء السعودية» بحث فرص التكامل والتعاون بين الشركاء من القطاع السياحي والمجالات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع وتقديم تجربة متكاملة تلائم مختلف شرائح السياح.

وشهدت الورشة استعراض مجموعة من المنتجات السياحية الجديدة والعروض الحصرية، بمشاركة الفنادق ومرافق الضيافة وشركات السفر والسياحة ومنظمي الفعاليات ووجهات الترفيه والتسوق، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام السياح ويرفع من جاذبية الوجهات السعودية خلال الموسم.

قال عقيل الشيباني، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «نعمل مع شركائنا على تحويل هذا التنوع الكبير إلى تجارب سهلة الوصول والحجز، وعروض ومنتجات تلائم مختلف الشرائح والأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية الوجهات السعودية ويرفع جاذبيتها خلال موسم الشتاء، على أن يجد السائح التجربة التي يبحث عنها، ثم يكتشف أمامه المزيد من الخيارات والتجارب التي تمنحه أسبابًا إضافية للاستمتاع بالوجهة وإطالة مدة إقامته».

ويقدم برنامج «شتاء السعودية» أكثر من 1800 منتج سياحي، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية في أبرز الوجهات الشتوية في السعودية، ومنها الرياض، والعلا، والقصيم، وحائل، وجدة، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، والبحر الأحمر، مع خيارات واسعة تجمع بين الترفيه والطبيعة والثقافة والأنشطة الموسمية، بما يلائم مختلف شرائح الزوار من العائلات والأطفال إلى الأصدقاء والمجموعات، ويعكس تنوع التجربة السياحية التي تقدمها السعودية خلال فصل الشتاء.