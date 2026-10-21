محاكمة مارادونا.. الدفاع يطالب ببراءة الاختصاصي

دخلت محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، الأربعاء، مرحلتها الأخيرة، مع مرافعات الدفاع المطالبة ببراءة عالم النفس كارلوس دياس والطبيبة النفسية أجوستينا كوساشوف، إذ وصفهما محاموهما بأنهما لا علاقة لهما بالوفاة، أو أنهما كانا عاجزين عن منعها، أو لم يكونا على دراية كاملة بالوقائع.

ويُعد المتخصص في علاج الإدمان دياس حالة خاصة في المحاكمة الجارية منذ أبريل الماضي لمحاكمة الفريق الطبي الذي أشرف على مارادونا بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاته، بعد رحيله نوفمبر 2020 خلال فترة استشفاء منزلي عقب خضوعه لجراحة عصبية وُصفت بأنها بسيطة.

وانضم دياس البالغ 34 عامًا، خلال الشهر الأخير من حياة مارادونا لمساعدته على الإقلاع عن الكحول والعقاقير المؤثرة نفسيًا.

وبينما طالب الادعاء والأطراف المدنية بسجن ستة من المتهمين السبعة، أثارت قضية دياس انقسامًا واضحًا، عاكسًا قدرًا من الغموض بشأن المسؤوليات الحقيقية المحيطة بمارادونا في أيامه الأخيرة.

فقد طالب الادعاء العام بسجنه خمسة أعوام، وهو ما أيدته جهتان أخريان، في حين طالب محامي أحد أبناء مارادونا بسجنه 12 عامًا، بينما دعت جهتان أخريان إلى تبرئته بالكامل.

وقال محاميه لوسيانو زوريّا في مستهل مرافعات الدفاع «لم يتمكنوا من الاتفاق على طبيعة الاتهام الموجه إلى كارلوس دياس ولا على الأسباب التي تجعله مسؤولًا عن وفاة مارادونا. هذه نقطة محورية في هذه المحاكمة».

وأضاف أن الأطراف المختلفة «قدمت روايات متناقضة ومتعارضة بشأن دوره»، مؤكدًا أن «غياب اليقين يعني وجود شك، ومع وجود الشك تكون البراءة».

من جانبه، قال محاميه الآخر دييجو أولميدو «دياس ليس طبيبًا ولا ممرضًا ولا اختصاصي أشعة، إنه عالم نفس. تم التعاقد معه لمنع مارادونا من شرب الكحول أو تعاطي المخدرات، وقد توفي مارادونا من دون وجود كحول أو مخدرات في دمه»، مستشهدًا بنتائج الفحوص السمية التي أجريت بعد الوفاة.

وأضاف أن الوفاة كانت «نتيجة مشكلات طبية تتجاوز اختصاص كارلوس دياس «إنه عالم نفس» مؤكدًا أنه «بحكم تخصصه ودوره، لم تكن لديه أي إمكانية لمنع الوفاة بأي شكل من الأشكال».

وخلال مرافعته دفاعًا عن الطبيبة النفسية كوساشوف «41 عامًا» التي طالب الادعاء بسجنها ثمانية أعوام ، شدد المحامي فاديم ميشانتشوك أيضًا على طبيعة اختصاص موكلته، مؤكدًا أنها «كانت منذ البداية واضحة عندما قالت: «أنا الطبيبة النفسية لمارادونا»، وأن دورها اقتصر على الإشراف على العلاج الدوائي المرتبط بذلك التخصص.

وفي المقابل، وجه اتهامات حادة إلى شركة «سويس ميديكال» الخاصة للخدمات الطبية، والتي كانت ممثلتها نانسي فورليني، المتهمة بدورها في القضية، تشغل منصب المنسقة الطبية لفترة نقاهة مارادونا. وكان الادعاء قد طالب بسجنها عشرة أعوام.

وقال إن «الدكتورة كوساشوف لم تتصرف بشكل ارتجالي مطلقًا. بل على العكس، إذا قرأنا الملف الطبي سنجد أنها كانت دقيقة إلى حد الهوس في متابعة حالة مارادونا»، لكنه أشار إلى أنها لم تكن تتلقى المعلومات اللازمة أو كانت تتلقى معلومات ناقصة، بل جرى استبعادها من بعض مجموعات المراسلة بين الشركة والممرضين.

وأضاف «لم يبلغها أحد بحالات تسارع ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم، لم يكن أحد يخبرها بشيء. كانت تجمع المعلومات التي تستطيع الوصول إليها ولم تكن تتلقى إلا ما أراد الآخرون إخبارها به».

ومن المتوقع أن تستمر مرافعات الدفاع حتى الخميس، على أن يُرجأ النطق بالحكم إلى موعد لاحق.

ورحل نجم مونديال 1986 عن 60 عامًا في 25 نوفمبر 2020 إثر قصورٍ في القلب، ووذمةٍ «تورم» رئويةٍ حادةٍ، وهي حالةٌ تتراكم فيها السوائل داخل الرئتين، بمنزلٍ مستأجرٍ في تيجري، شمال بوينس أيرس، بعد أسبوعين من خضوعه لعمليةٍ جراحيةٍ لإزالة جلطةٍ دمويةٍ من الدماغ. ويُتَّهم أفراد طاقمه الطبي بتقديم رعايةٍ صحيةٍ غير كافيةٍ بشكلٍ واضحٍ خلال الفترة التي سبقت وفاته.

ويواجه الفريق الطبي تهمة «القصد الاحتمالي»، وهو مصطلحٌ قانوني، يعني إدراك الشخص أن أفعاله قد تؤدي إلى ضررٍ مع إصراره على الرغم من ذلك على الاستمرار فيها.