النصر.. تقرير كومان وسيماكان وغريب على طاولة آنج

يضع الدكتور كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر، الأربعاء، على طاولة الأسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب الفريق، التقرير الطبي الخاص بالثلاثي الفرنسي كينجسلي كومان ومواطنه محمد سيماكان وعبد الرحمن غريب، لتحديد مدى قدرتهم على الدخول في التدريبات من عدمها، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه، أن التقرير الطبي الخاص بالثلاثي سيحدد ما إذا كان بمقدور اللاعبين الثلاثة الدخول في التدريبات مع المجموعة التي ستبدأ، الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الفيصلي، التي تُجرى الجمعة على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، لحساب الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» ذكرت الثلاثاء، أن كومان وسيماكان وغريب، خضعوا خلال الأيام الماضية لجلسات علاجية متواصلة، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وعانى كومان من إصابة في العضلة الخلفية، وسيماكان في مفصل القدم، وغريب من كدمة قوية في المفصل.

وكان القطب العاصمي، خطف فوزًا صعبًا أمام نيوم، بهدف سجله البرتغالي جواو فيليش، قفز بالفريق إلى النقطة 22 في المرتبة الثالثة، مبتعدًا عن المتصدر القادسية بفارق 3 نقاط، مع امتلاكه أفضلية بمواجهة «مؤجلة» أمام الأهلي حتى السادس من مارس المقبل لحساب الجولة التاسعة.