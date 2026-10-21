بروفتان تجهزان شاكر قبل حفلتي الرياض والافتتاح 07:00 مساء

ينهي الفنان اللبناني فضل شاكر، الأربعاء، بروفاته النهائية قبل ظهوره على مسرح أبو بكر سالم يومي الخميس والجمعة، ضمن فعاليات «موسم الرياض» بنسخته السابعة.

وأجرى الفنان اللبناني أولى بروفاته، الثلاثاء، فور وصوله إلى مدينة الرياض.

وتفتح أبواب المسرح الليلة الأولى عند الـ 07:00 مساء الخميس، قبل موعد الحفل بثلاث ساعات.

ومنذ لحظة الإعلان عن الحفل الأول، تحوّلت عودة شاكر إلى واحدة من أكثر الأحداث الفنية المرتقبة، وحظيت باهتمام إعلامي واسع في مختلف أنحاء العالم العربي، باعتبارها عودة استثنائية لفنان ارتبط اسمه على مدى أعوام بذاكرة الأغنية العربية، ولا تزال أعماله تحظى بحضور واسع بين أجيال مختلفة من الجمهور.

وجاء نفاد تذاكر الليلة الأولى خلال دقائق، وما تبعه من الإعلان عن ليلة ثانية، ليترجم حالة الترقب إلى واقع ملموس، ويؤكد حجم الشغف الجماهيري بمشاهدة فضل شاكر مجددًا على المسرح، في ليلتين يُنتظر أن تشهدا تقديم مجموعة من أشهر أغنياته التي رسخت في ذاكرة الجمهور، وتعيدان واحدًا من أبرز الأصوات العربية إلى أجواء الحفلات الجماهيرية من قلب «موسم الرياض».

وعلى الرغم من ابتعاده عن الحفلات طوال الأعوام الماضية، حافظ فضل شاكر على حضوره الفني وتواصله مع جمهوره من خلال إصدارات غنائية حققت انتشارًا واسعًا، من أبرزها «صحّاك الشوق»، و«كيفك ع فراقي» التي قدمها بمشاركة ابنه محمد، إلى جانب «الأشخاص الغلط» و«صعبان عليك حالي»، وهي أعمال أسهمت في استمرار ارتباط الجمهور بصوته وأغنياته، وزادت من الترقب لعودته إلى المسرح.

وكان الفنان فضل شاكر قد نال جائزتين في حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2026، الذي نظم ضمن فعاليات «موسم الرياض»، هما جائزة «الفنان المفضل» ضمن فئة الموسيقى، وجائزة «الأغنية المفضلة» عن أغنيته «صحّاك الشوق»، وذلك بتصويت الجمهور، في تأكيد على الشعبية التي تحظى بها أعماله لدى الجمهور العربي.