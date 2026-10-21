الجمعة.. انطلاقة موسم سباقات الرياض و22 فعالية

تنطلق فعاليات افتتاح موسم سباقات الرياض، الجمعة، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، بتنظيم من مهام إكسبو، عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارب التفاعلية المتجددة على مدار الموسم، التي تستهدف محبي السباقات والعائلات والشباب والأطفال.

ويشهد الميدان العديد من الفعاليات لاستقبال الجمهور خلال الفترة المسائية، مع أنشطة وتجارب متجددة كل أسبوع طوال الموسم تتوزع على مناطق الميدان خلال يومي الجمعة والسبت.

وتتضمن الفعاليات 22 نقطة تفاعلية موزعة في مناطق الميدان، تقدم ألعابًا وتحديات وتجارب ترفيهية وتصويرية، إلى جانب العروض الاستعراضية المتجولة ومحطات رسم الوجوه، بما يتيح للزوار المشاركة في الأنشطة والاستمتاع بتجارب متنوعة.

وتحضر الثقافة السعودية من خلال العروض الفلكلورية المستوحاة من التراث، في أجواء تجمع أصالة الموروث الثقافي بتجربة سباقات الخيل، وتتيح للزوار التفاعل مع الثقافة السعودية ضمن الفعاليات المصاحبة.

وتشمل الفعاليات مناطق للضيافة والمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، إلى جانب الجلسات الشتوية والكشتات العائلية، لتوفر خيارات متنوعة لقضاء الوقت في الميدان والاستمتاع بالأجواء المصاحبة للسباقات.