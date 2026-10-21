القادسية يطلب أجانب في قمة الهلال

أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة، أن إدارة نادي القادسية قدمت طلبًا مسبقًا باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لتولي قيادة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، أمام نظيره الهلال، في قمة الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، والتي تُجرى على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وأوضح المصدر نفسه، أن إدارة النادي الشرقاوي قامت بإيداع المبلغ المخصص لاستقدم الطاقم الأجنبي، قبل إغلاق المدة التي تسبق المباراة والمحددة بـ16 يومًا.

وأشار إلى أن إدارة النادي وضعت ميزانية قبل انطلاق الموسم الرياضي، خصصت لاستقدام أطقم التحكيم الأجنبية في مواجهات الفرق الكبيرة التي تلعب في المنطقة الشرقية.

ويتربع القادسية على القمة في قائمة دوري روشن السعودي، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على التعاون، في الجولة العاشرة من دوري «روشن»، سجل عن طريق الهولندي تياني ريندرز قبل صافرة النهاية بثوان.