مزاد عنيزة.. عرض 100 مطية يوميا

تشهد ضاحية عنيزة عرض 100 مطية يوميًا داخل ساحة مزاد الإبل بنسخته الثالثة، وسط تنافس من الملاك والمشترين والمهتمين.

وتستقطب عمليات المزاد مشاركين من داخل المنطقة وخارجها، في ظل ما توفره الضاحية من مواقع مخصصة لعرض الإبل، ومسارات تسهّل حركة المشاركين، بما يدعم تنظيم عمليات البيع والشراء، ويتيح للملاك عرض مطاياهم أمام المهتمين.

ويمتد النشاط الاقتصادي للمزاد إلى عدد من الأنشطة المصاحبة، تشمل الخدمات التجارية والمنتجات الشعبية، إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في محافظة عنيزة.

وينظم المزاد على مساحة تبلغ مليونًا ومئتي ألف متر مربع، مع تخصيص 30 موقعًا للأسر المنتجة، ضمن جهود تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الفعاليات التراثية المرتبطة بالإبل.

وتختتم النسخة الثالثة من مزاد عنيزة الجمعة المقبل بعد انطلاقه الخميس الماضي.