بوسيتش: الخليج صعب.. والضغط خلف الإصابات

وصف الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواجهة الخليج المقبلة والتي تُجرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة بالصعبة.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمقر النادي عصر الأربعاء: «‏مباراة الخليج صعبة، نظرًا لما يملكه منافسنا من نتائج جيدة كونه لا يخسر إلا بصعوبة، وهذه طبيعة تنافسية دوري روشن».

وأضاف: «ما ميز هذه المواجهة، أننا سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، مستوانا في تطور، وسنعمل على الدخول بكل قوة منذ الدقائق الأولى، من أجل تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث».

‏وأشار المدرب الهولندي إلى أن لديه بعض الإصابات وقال: «نعم لدينا بعض اللاعبين مصابون، لكن كل إصابة مختلفة عن الأخرى، وهي أمور واردة في كرة القدم، في ظل ضغط المشاركات، ولا أنسى أننا خضنا مباريات خارج أرضنا أكثر من المواجهات التي لعبناها في جدة خلال الفترة الماضية».