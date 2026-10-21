في الظهور الأول.. جيمس يفسد احتفالات نيكس

تغلب الأسطورة الأمريكية ليبرون جيمس على الأجواء العدائية التي أحاطت بعودته إلى ماديسون سكوير جاردن، وقاد فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الأول لكرة السلة للفوز 106ـ100 على نيويورك نيكس، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين، الأربعاء، في بداية ناجحة لمسيرته مع الفريق، مع انطلاق موسمه ​الـ24 في الدوري، وهو رقم قياسي جديد يعزز به سجله التاريخي.

ويأمل جيمس، البالغ من العمر 41 عامًا، في قيادة سيكسرز إلى لقب طال انتظاره، وقد أسهم ظهوره الأول بقميص فيلادلفيا على ملعب ماديسون سكوير جاردن في زيادة الاهتمام بالمباراة الأكثر ترقبًا في اليوم الافتتاحي للموسم.

وتوافد مشجعو نيويورك بأعداد كبيرة، ولم يترددوا في دفع مبالغ طائلة لمشاهدة فريقهم يتسلم جائزة الفوز بالبطولة بعد أربعة أشهر من وضع حد لانتظار استمر 53 عامًا للتتويج باللقب.

وبلغ سعر أرخص تذكرة متاحة عبر تطبيق «تيك بيك» أكثر من 2000 دولار، فيما ذكرت منصة إعادة البيع أنَّ إجمالي تكلفة حضور المباراة الافتتاحية على أرض ‌أي فريق آخر ‌في الدوري، استنادًا إلى أرخص التذاكر المتاحة يبلغ 1545 دولارًا.

وقال جيمس ​أكثر ‌لاعب ⁠سجَّل نقاطًا ​في ⁠تاريخ دوري السلة الأمريكي «قدَّمنا مباراة رائعة، خاصة على المستوى الدفاعي. لم نكن موفقين في التصويب، لكننا نملك لاعبين قادرين على التسجيل.. إنها بداية جيدة للموسم».

وأطلقت جماهير نيكس صافرات الاستهجان كلما ذكر اسم جيمس عبر مكبرات الصوت قبل انطلاق المباراة، كما دخل الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري أربع مرات في مشادة كلامية مع أحد المشجعين أواخر الشوط الأول، إلا أنَّه نجح في تجاهل الضجيج وأنهى اللقاء برصيد 14 نقطة وسبع تمريرات حاسمة كما استحوذ على تسع كرات مرتدة.

وذكر جيمس «ما زلت أستعيد إيقاعي تدريجيًّا. من الواضح أنني ⁠لم أمضِ سوى ما يزيد قليلًا على أسبوعين مع الفريق الجديد، لكنني ‌أعجبت بالطريقة التي لعبنا بها».

وانضم جيمس إلى فيلادلفيا قادمًا من لوس ‌أنجليس ليكرز، حيث تُوِّج بلقبه الرابع في الدوري عام 2020.

واحتفلت ​جماهير فيلادلفيا بوصوله حتى قبل أن يطأ ‌أرض الملعب، على أمل أن يساعد الفريق في وضع حد لصيام استمر 43 عامًا عن الألقاب.

وكان جيمس ‌قد وافق على أكبر تخفيض في الراتب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين عند انضمامه إلى رابع فريق في مسيرته، ليضيف قوة هجومية هائلة إلى تشكيلة تضم جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري لعام 2023، وجايلن براون، أفضل لاعب في نهائيات 2024، الذي انضم إلى الفريق أخيرًا.