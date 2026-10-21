العطاوي لـ«الرياضية»: الساحة في تراجع.. والفلاشات أثّرت في الشعراء

أكد لـ«الرياضية» الشاعر السعودي عمر العطاوي أنَّ الساحة الشعرية تتراجع تدريجيًّا.

وقال: «الساحة تعيش مرحلة تراجع تدريجي، وذلك يعود لكثرة تكرار المعاني والأفكار البكر مع وجود عدد كبير من الشعراء في الوقت الراهن، إضافة إلى أنَّ السوشال ميديا تسبَّبت في التأثير على الشعر والشعراء».

وأضاف: «الشعراء أصبحوا يعيشون مرحلة من الكسل والاكتفاء ببيتين إلى ثلاثة مليئة بالفلاشات والابتعاد عن القصائد الطويلة التي تحمل معاني وأفكار متعددة».

أوضح العطاوي أنَّ السوشال ميديا مليئة بالقصائد المتنوعة، مشيرًا إلى أنَّ معظمها يمر مرور الكرام، ولا يتم تناقله بين محبي الشعر.

وتابع: «معظم الشعراء يقدمون نصوصًا جميلة، لكن وضعها عبر حساباتهم الرسمية يخفي جمالها وبقاءها لفترة أطول عكس السابق كانت تنشر عبر الصحف والمجلات وتحفظ بشكل مميز وتبقى عمرًا أطول لدى محبي الشعر».

وبيَّن الشاعر السعودي أنَّ فن المحاورة تفوَّق على الشعر النبطي في الفترة الجارية، قائلًا: «المحاورة فن فيه تنافس وندية مباشرة بين الشعراء داخل الساحة عكس الشعر النبطي الذي يحتاج إلى أمسيات بشكل مستمر».