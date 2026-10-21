24 مدربا سعوديا ينهون دورة الـ«PRO»

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجزء الثاني من دورة المدربين المحترفين الـ«PRO» للرخصة الآسيوية، بمشاركة 24 مدربًا سعوديًا، والتي استمرت على مدى 5 أيام في الرياض، وفق الحساب الرسمي عبر موقع «إكس»، الأربعاء.

واستهدفت الدورة التي تمت بإشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب، من خلال محاضرات فنية، واختبارات نظرية وتطبيقية قدمها المحاضرون، الفرنسي فرانك ثيلفر، وبندر الأحمدي، ومشبب الحكيم.

وبدأ الدارسون مراحل المعايشة الميدانية في الأندية المحترفة، بهدف الاطلاع على بيئة العمل الفني والتدريبي، والاستفادة من التجارب العملية، تمهيدًا لإعداد وتقديم المشروع الرياضي الخاص بكل مدرب خلال الجزء الثالث من الدورة.

يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التطويري الذي وضعه الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف تأهيل المدربين في كافة التخصصات عبر البرامج التطويرية.