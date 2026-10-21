«المنشطات».. التنس يطوي صفحة الإعفاءات بقواعد أكثر صرامة

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، الأربعاء، أن اللاعبين سيفقدون بدءًا من يناير 2027 إعفاءً استمر أعوامًا من متطلبات الإبلاغ عن مكان الحضور ضمن نظام صارم لمكافحة المنشطات أثناء البطولات.

وبموجب التعديلات الجديدة على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، سيتعين على اللاعبين المدرجين ضمن «مجموعة الاختبار المسجلة» تحديد فترة يومية مدتها 60 دقيقة يكونون خلالها متاحين لإجراء الفحوصات أثناء المنافسات بدءًا من 2027، لتنتهي بذلك المعاملة الاستثنائية ‌التي كانت ‌تحظى بها رياضة التنس بسبب ​الطبيعة المتغيرة ‌لجداول ⁠المباريات ​وتنقلات اللاعبين.

و⁠قالت الوكالة، وهي هيئة مستقلة معنية بحماية نزاهة اللعبة، إنها ستقلص حجم «مجموعة الاختبار المسجلة»، إذ سينتقل نحو 80 في المئة من اللاعبين المدرجين حاليًا فيها إلى «مجموعة اختبار موسعة» لن يطلب من أعضائها الالتزام بفترة الحضور اليومية البالغة 60 دقيقة.

وأضافت الوكالة «سيطلب من اللاعبين الذين سيبقون ⁠ضمن مجموعة الاختبار المسجلة المصغرة تخصيص فترة ‌يومية مدتها 60 دقيقة ‌للخضوع للفحوصات، أسوة بالرياضيين في جميع ​الرياضات الملتزمة بمعايير الوكالة العالمية ‌لمكافحة المنشطات «الوادا»، سواء أثناء المنافسات أو خارجها».

أوضحت الوكالة ‌أن عدد اللاعبين الخاضعين للاختبارات عبر المجموعتين سيظل متقاربًا مع الوضع الحالي، كما لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في وتيرة الفحوصات أو حجمها.

كما تمنح القواعد الجديدة حماية ‌أكبر للاعبين القادرين على إثبات أن النتيجة الإيجابية لفحص المنشطات نجمت عن تلوث غير ⁠مقصود، سواء عبر ⁠الأدوية أو الطعام أو الشراب أو التعرض لتلوث بيئي أو من خلال شخص آخر.

وتتيح اللوائح أيضًا مرونة أكبر في العقوبات في بعض الحالات، مع اعتماد خيارات تركز على إعادة التأهيل في قضايا تعاطي «المواد المحظورة غير المرتبطة بتحسين الأداء الرياضي».

وسيبلغ اللاعبون في نوفمبر بالمجموعة التي أدرجوا ضمنها، من دون الكشف علنًا عن تصنيفاتهم الفردية.

كمت أكدت الوكالة أن جميع اللاعبين، بغض النظر عن المجموعة المصنفين ​ضمنها، مطالبون بتقديم ​عينة عند طلب مسؤول مراقبة المنشطات، إذ قد تصل عقوبة رفض الخضوع للفحص إلى الإيقاف لمدة أربعة أعوام.