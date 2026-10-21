احتضن 4 مواجهات.. الصيانة تغلق ملعب «الملز»

قررت وكالة الشؤون الفنية التابعة لوزارة الرياضة، إغلاق ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز» لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ونقلت رابطة دوري المحترفين مواجهة الرياض أمام التعاون، والتي تلعب لحساب الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، من «الملز» إلى ملعب «إس إتش جي أرينا» بمقر نادي الشباب، والتي تلعب عند الـ 09:00 مساء السبت المقبل.

وخصصت رابطة دوري المحترفين، ملعب «الملز» لاحتضان مواجهات فريق الرياض في دوري «روشن»، إضافة إلى الدرعية، في حال وقعت أي مباراة له في ذات اليوم الذي يلعب النصر على ملعبه «الأول بارك».

ومنذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد، احتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية 4 مباريات، الأولى الرياض أمام النصر وانتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة، لحساب الجولة الثانية، وحقق الرياض فوزًا على نيوم بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة على الملعب ذاته، وفاز على الخلود 2ـ0 في الجولة السابعة، واختتم الدرعية اللعب في «الملز» حينما كسب الرياض 1ـ0 في الجولة العاشرة الثلاثاء الماضي.