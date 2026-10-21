التلاعب يجبر القادسية على إلغاء 2409 تذاكر

قررت إدارة نادي القادسية إلغاء 2409 تذاكر، من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الهلال، والتي تُجرى على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفق البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء.

وجاء نص البيان كالتالي: «حرصًا من شركة نادي القادسية على حماية حقوق الجماهير وضمان عدالة الحصول على تذاكر المباريات، رصد النادي تداول عدد من تذاكر مباراة القادسية والهلال المقرر الجمعة 23 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، عبر قنوات بيع غير معتمدة وبأسعار مخالفة للأسعار الرسمية».

وتابع البيان: «اتخذت إدارة النادي وبالتعاون مع منصة «ويبوك» الإجراءات اللازمة والتي نتج عنها إلغاء 2409 تذاكر جرى تداولها عبر مصادر غير معتمدة تمهيدًا لإتاحتها مجددًا عبر المنصة الرسمية ومنح الجماهير فرصة إضافية للحصول عليها بالأسعار المعتمدة».

وبيّن: «تؤكد شركة نادي القادسية استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من إعادة بيع التذاكر بطرق غير نظامية، بما يحفظ حقوق الجماهير ويعزز التوزيع العادل للتذاكر، وتدعو الشركة الجماهير إلى شراء التذاكر حصرًا عبر القنوات الرسمية، وتجنب التعامل مع البائعين غير المعتمدين تفاديًا لعمليات الاحتيال والاستغلال».