برشلونة يخسر أولمو أمام الريال

يعاني داني أولمو لاعب وسط فريق برشلونة الأول لكرة القدم من إصابة في العضلة الضامة اليسرى، وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصابا منذ الدقيقة 27 خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2ـ4 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني، الأربعاء.

وبقي بطل العالم الإسباني على أرض الملعب بعد التحام مع البرتغالي فيتينيا لاعب وسط الفريق الباريسي، قبل أن يترك مكانه لفيرمين لوبيس.

وسيغيب ابن الثامنة والعشرين عامًا لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ما سيحرمه على الأقل من المباريات الخمس المقبلة، بينها «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد الأحد، ومواجهتان قويتان أمام أتلتيكو مدريد وفياريال في نوفمبر.

وقد يضطر أولمو، أحد ركائز المنتخب الإسباني، أيضًا إلى الغياب عن المشاركة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة وخوض الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية تشيكيا وإنجلترا في 12 و15 نوفمبر.