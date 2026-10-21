السلامي: التوقف المقبل فرصة.. وأحمي اللاعبين من الإجهاد

دافع المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن نفسه ضد من اتهموه بالدخول إلى مواجهة مباشرة مع اللاعبين، وأكد أهمية فترة التوقف المقبلة، فيما تطلّع إلى تحقيق نتيجة إيجابية، الخميس، أمام الشباب.

ويواجه الفتح ضيفه العاصمي، على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن المباراة، قال السلامي: «هو لقاء مهم للغاية بالنسبة لنا، والمنافس يمتلك أسلحة قوية، ونتطلع إلى نتيجة إيجابية»، مشيرًا إلى تركيزه في التحضيرات على الجوانب البدنية.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» حول اللاعب عبد الرحمن الخيبري، أجاب المدرب: «أشكركم على هذا السؤال، بشأن ما عدّه البعض مواجهة مباشرة مع اللاعبين، الخيبري يتمتع بقدرات فنية عالية، وقد استبدلته أمام الحزم، في الجولة قبل الماضية، لأمور فنية فحسب، وهو معنا، وخاض الحصة التدريبية أمس واليوم».

ولعِب الفتح ثلاث مباريات تحت قيادة مدربه الجديد، بدأت بالخسارة من الأهلي 0ـ4، قبل الفوز 3ـ2 على الحزم، التي تلته الخسارة 2ـ3 من الخليج.

وعندما سُئِل المغربي، في وقت سابق، عن إبقائه الخيبري على دكة الاحتياط، ذكر أن اللاعب ارتكب أخطاءً كثيرة.

وقبل ملاقاة «الليوث»، أكد السلامي خروجه من خسارة الخليج ببعض الإيجابيات. وأوضح: «أثناء فترة التوقف المقبلة، سيكون هناك عمل جاد لتطوير الفريق، أمتلك تصورًا واضحًا للمستقبل».

ولفت إلى مسؤوليته عن إبعاد بعض اللاعبين عن المشاركات، لحمايتهم من الجهد الزائد، مستشهدًا بإخراجه القمُري زايدو يوسف، لاعب الوسط، من حسابات المشاركة أمام الخليج، لمنحه فرص تحسين حالته البدنية.

ويتوقف دوري «روشن» نحو أسبوعين الشهر المقبل، بين جولتيه الـ 13 والـ 14.