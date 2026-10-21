الأهلي.. توني يعود وينتظر قرار بوسيتش

يترقب الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قرار مدربه الهولندي مارينو بوسيتش، بشأن مشاركته في مواجهة الخليج، الخميس، في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وخاض توني التدريبات الجماعية رفقة زملائه، الأربعاء، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النادي، عقب تعافيه من الإصابة، لكن مشاركته في لقاء الخليج مرتبطة بقرار فني من الهولندي بوسيتش حسب المصادر ذاتها.

وغاب المهاجم الإنجليزي عن مباراة فريقه ضد الفيحاء التي كسبها 3ـ2، الإثنين الماضي، في عاشر جولات الدوري بسبب تعرضه لإصابة في مفصل الحوض خلال التدريبات التي سبقت هذه المباراة.

وقبل الإصابة، قاد توني هجوم الأهلي خلال 8 مباريات ضمن منافسات الدوري، وسجل 11 هدفًا تصدر على إثرها قائمة الهدافين.

كما شهدت التدريبات مشاركة زياد الجهني بعد تعافيه من إصابة حالت دون إكماله مباراة الفيحاء الأخيرة.

إلى ذلك، واصل السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو برنامجهما العلاجي في وقت وضع فيه الهولندي مارينو بوسيتش اللمسات الأخيرة على خططه التكتيكية تأهبًا لمواجهة الخليج على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الخامس بـ18 نقطة من 9 جولات، بينما يأتي الخليج عاشرًا بـ12 نقطة.