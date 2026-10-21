عودة الثلاثي تدعم الخليج أمام الأهلي

تلقى فريق الخليج الأول لكرة القدم دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي، الخميس، بعد مشاركة الفرنسي أنجيلو فولجيني والبرتغالي نيفيل كريسبو واللوكسمبورجي أنتوني موريس في التدريبات الجماعية، الأربعاء.

وتأتي عودة الثلاثي بعد تماثلهم للشفاء من إصابات أبعدتهم عن المشاركة في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي.

واختتم الخليج استعداداته بتدريبات مسائية على ملعبه تحت قياده مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، الذي ركز بشكل كبير على الجوانب الفنية، وتطبيق الجوانب التكتيكية الخاصة بلقاء الأهلي.

وفور نهاية التدريبات، شرعت البعثة في الاستعداد للسفر إلى جدة تأهبًا لملاقاة الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري.

ويحتل الفريق الخلجاوي المركز العاشر برصيد 12 نقطة جمعها من انتصارين وستة تعادلات مقابل خسارتين بعد مرور 10 جولات من الدوري.