أمام الفيصلي.. كومان وسيماكان خارج حسابات النصر

أوصى التقرير الطبي الخاص بالفرنسيين كينجسلي كومان ومحمد سيماكان، لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم، بعدم مشاركتهما في مواجهة الفيصلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبيّنت المصادر ذاتها أن الجهاز الطبي فضّل استمرار الثنائي في برامجهما العلاجية والتأهيلية، وعدم المجازفة بإشراكهما قبل اكتمال جاهزيتهما البدنية.

وينتظر أن يخضع كومان وسيماكان لفحوص طبية إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تقييم تطور حالتيهما وتحديد مدى قدرتهما على العودة إلى التدريبات الجماعية قبل مواجهة الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب الأول بارك.

وكان كومان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، فيما اشتكى سيماكان من إصابة في مفصل القدم، وخضع اللاعبان خلال الأيام الماضية إلى جلسات علاجية متواصلة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وعلى صعيد متصل يواصل الأصفر العاصمي تحضيراته لمواجهة الفيصلي على أن يغادر بعد التدريب إلى المجمعة بالحافلة.

ويحتل الأصفر المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي تلعب في مارس المقبل.