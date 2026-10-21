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استشفاء نصراوي

2026.10.21 | 08:55 pm
خضع لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم إلى تدريبات استشفائية واسترجاعية بعد خوضهم مواجهة نيوم، الثلاثاء، التي كسبوها بهدف دون رد ضمن الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
استشفاء نصراوي

استشفاء نصراوي

استشفاء نصراوي

استشفاء نصراوي

استشفاء نصراوي

استشفاء نصراوي

استشفاء نصراوي