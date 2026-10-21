استشفاء نصراوي

خضع لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم إلى تدريبات استشفائية واسترجاعية بعد خوضهم مواجهة نيوم، الثلاثاء، التي كسبوها بهدف دون رد ضمن الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)