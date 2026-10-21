فيسينج يقسم الاتحاديين.. وفينالدوم مع المجموعتين

شكّل الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، استثناءً في الحصة التدريبية لـ «النمور»، عصر الأربعاء في جدة، حيث تدرَّب مع مجموعة اللاعبين غير الأساسيين، رغم بدئه مباراة الاتفاق، الثلاثاء في الدمام، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وقاد المدرب الألماني ينز فيسينج تدريبًا على ملعب النادي، على الرغم من وصول «النمور» فجرًا إلى جدة قادمين من الدمام التي كسِبوا فيها الاتفاق 4ـ1 ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وقسم فيسينج اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى لمن بدؤوا المباراة وأدّت تمارين استرجاعية فقط، والثانية للباقين وتدرّبت على المستطيل الأخضر.

وبحسب مصادر «الرياضية» تدرّب فينالدوم بصورة استثنائية مع المجموعتين، حيث انضمّ بعد التمارين الاسترجاعية إلى المجموعة الثانية وأدّى معهم التدريبات البدنية وخرج من الملعب عندما بدأت مناورةٌ بين فريقين.

وفسَّرت المصادر خطوة اللاعب، الذي يُكمِل 36 عامًا من عمرِه الشهر المقبل، برغبته في رفع معدّلات لياقته البدنية.

ومساء الخميس، يخوض الاتحاد حصة تدريبية على ملعبه، يُتمّ بها التحضير لمواجهة الدرعية، الجمعة في جدة، ضمن الجولة الـ 11.

وبعد خسارتين وتعادل، على الصعيدين المحلي والقاري، عاد الفريق الغربيّ إلى سكّة الانتصارات، رافعًا عدد نقاطه إلى 20، تضعه رابعًا في جدول ترتيب الدوري.