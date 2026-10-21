المرة الأولى.. عبد الحميد أساسيّا في دوري الأبطال

يستعد الدولي السعودي سعود عبد الحميد، ظهير فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى الظهور الثاني تواليًا في دوري أبطال أوروبا، واقتحم القائمة الأساسية لفريقه التي تتأهب إلى مواجهة كلوب بروج، الأربعاء.

وظهر عبد الحميد في التشكيل الأساسي ليانيك كاهوزاك، مدرب الفريق، التي نشرها الحساب الرسمي للنادي قبل ساعة من انطلاق المواجهة التي يحتضنها ملعب يان بريدل في بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري .

وخاض عبد الحميد مباراة فريقه لانس الفرنسي أمام ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، 13 أكتوبر الجاري التي انتهت بخسارته بهدفين دون رد،،.

وشارك سعود عبد الحميد أساسيًا في صفوف لانس، ليسجل ظهوره الأول في المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية الأوروبية، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الاحترافية خارج السعودية، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 68.

وبدأ عبد الحميد «26 عامًا» مسيرته في صفوف الاتحاد، وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.

وفي صيف 2024 انتقل عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي ولعب معه 8 مباريات، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

وانتقل سعود إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة، قبل أن يفعل النادي بند الشراء ويتوج معه بلقبي كأس فرنسا وبطولة السوبر.