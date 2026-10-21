النخلي والزهراني ينتزعان ذهبيتي الآسيوية البارالمبية

انتزع علي النخلي وثامر الزهراني، لاعبا فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية، ميداليتين ذهبيتين، الأربعاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة «آيتشي–ناجويا 2026»، التي تستضيفها اليابان حتى السبت المقبل.

وخطف ذهبية النخلي، بعدما حل بالمركز الأول في نهائي سباق 100م «T37»، بزمن 11.31 ثانية، فيما أضاف زميله الزهراني الذهبية الثانية عقب تصدره نهائي سباق 400م «T37»، بزمن 55.74 ثانية.

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس»، حالت الإصابة دون إكمال هاني النخلي سباق 400م «T37»، فيما حققت اللاعبة هديل الثويعي المركز الرابع في نهائي دفع الجلة «F34»، بعد تسجيلها مسافة 6.78م، وحلت ناضا الحميداني رابعة في نهائي رمي القرص، بمسافة 17.30م.

وفي منافسات السباحة البارالمبية، حل اللاعب حسين الراشد في المركز السابع بنهائي سباق 200م حرة «S5»، بزمن 3:32.99 دقيقة، فيما جاء زميله إبراهيم المرزوقي في المركز الثامن بزمن 3:35.06 دقيقة، بعد تأهلهما من التصفيات التي حققا فيها المركزين الرابع والخامس على التوالي.

كما حقق الراشد المركز الرابع في نهائي سباق 100م صدر، بزمن 1:58.42 دقيقة.

وفي منافسات الدراجات البارالمبية، حققت اللاعبة سارة الجمعة المركز الخامس في سباق الوقت للسيدات «T1–2»، بزمن 39:45.91 دقيقة، فيما جاء فهد الدوسري سادسًا في سباق الوقت للرجال «T1–2»، بزمن 25:32.79 دقيقة، وحل زميله فواز الفويز سابعًا بزمن 27:18.15 دقيقة.