الجيل يجدد الثقة بالتركي

جددت إدارة نادي الجيل ثقتها بأحمد التركي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لمواصلة مهماته خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من عدم تحقيق الفريق أي انتصار خلال مبارياته الست الأولى في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وجمع الجيل نقطتين من ست مباريات، بعد تعادله سلبًا أمام جدة وهجر، فيما خسر أربع مواجهات أمام الزلفي 0ـ2، والجبلين 0ـ1، والرائد 0ـ3، والعروبة 0ـ1. ولم يسجل الفريق أي هدف خلال الجولات الست، مقابل سبعة أهداف استقبلتها شباكه.

وتأتي خطوة الإدارة بالإبقاء على التركي ومنحه فرصة مواصلة العمل في ظل فترة التوقف التي شهدها الفريق، إلى جانب تأجيل بعض مبارياته، قبل العودة إلى المنافسات بمواجهة العدالة، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وكانت آخر مواجهة خاضها الجيل أمام هجر، 20 سبتمبر الماضي، وانتهت بالتعادل 0ـ0، ليحصد الفريق نقطته الثانية في الدوري بعد تعادله السابق أمام جدة بالنتيجة ذاتها.

وتترقب إدارة النادي والجهاز الفني انعكاس التدعيمات الجديدة على نتائج الفريق، بعد التعاقد مع السنغالي فيوكس أبلاي، وذعار العتيبي، وهاني الصبياني، وسعود زيدان، الذين ينتظر دخولهم ضمن خيارات التركي خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل الجيل في استثمار فترة التوقف لإعادة ترتيب الفريق فنيًا، وتحسين نتائجه مع استئناف مشواره في الدوري، بعد بداية لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز أو التسجيل خلال أول ست مواجهات.