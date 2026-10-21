ميلان يدعم مقاطعة أودينيزي

أبدى نادي ميلان الإيطالي دعمه للجماهير التي تخطط لمقاطعة مباراة الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ​الأحد المقبل، في ضيافة أودينيزي، مبينًا أن تكلفة تذاكر المباريات خارج أرضه تفرض عبئًا غير عادل على المشجعين المسافرين لدعم الفريق. وبلغت أسعار تذاكر المشجعين الزائرين 65 يورو «73 دولارًا».

وذكر ميلان في بيان أن المغالاة في الأسعار تهدد بتوسيع الفجوة بين الأندية وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة ‌الكرة الإيطالية.

وأضاف النادي: «الجاذبية ‌العالمية للكرة الإيطالية تعتمد ​بشكل كبير ‌على ⁠ولاء ​وشغف مشجعي ⁠أندية مثل ميلان».

وتابع: «فرض أسعار مبالغ فيها على هؤلاء المشجعين في المباريات الخارجية ليس مجرد أمر غير عادل فحسب، بل يضر بوحدة الدوري في وقت تحتاج فيه الكرة الإيطالية إلى التكاتف لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية الأخرى».

كما حث ميلان رابطة ⁠الدوري الإيطالي على فرض حد أقصى ‌لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة ‌على مستوى الدوري بأكمله، على ​غرار الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ‌يضع حدًا أقصى يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيا «40 دولارًا». ‌وحذر النادي أيضًا من أنه قد يطبق سياسة المعاملة بالمثل.

وبموجب التوصية المقترحة، قد يضطر مشجعو الأندية، التي تفرض أسعارًا مرتفعة على جماهير ميلان، إلى دفع أسعار ‌أعلى للتذاكر عند زيارة سان سيرو، وفقًا للوائح الدوري، على أن يتم التبرع ⁠بالأرباح الإضافية «لمؤسسة ⁠ميلان الخيرية لدعم المبادرات المجتمعية».