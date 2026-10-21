الوحدة يرفض الخسارة أمام الأنوار

رفض فريق الوحدة الأول لكرة القدم الخسارة أمام مضيفه الأنوار بعد أن فرض عليه التعادل 1ـ1 خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأخير في حوطة بني تميم، الأربعاء ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح الأنوار النتيجة عبر سالم الراشد في الدقيقة 15، لكن الوحدة تمكن من التعديل بواسطة الفنزويلي داروين جونزاليس في الدقيقة 22.

وحافظ الوحدة من خلال هذا التعادل على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الثامنة تواليًا «فوزان و6 تعادلات»، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ12.

وعلى الجانب الآخر، سجل الأنوار التعادل للمرة الثالثة على التوالي، وبذلك يظل في المركز الثامن بـ11 نقطة.