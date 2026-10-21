التعاون يختار البلوي

يعتزم نادي التعاون تعيين حامد البلوي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، حسبما أكدت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وربطت المصادر بين الخطوة المحتملة وسعي مجلس إدارة النادي، برئاسة بدر الغنام، إلى تنظيم الجانب الإداري في الفريق.

وبحث النادي القصيمي بعض الأسماء المرشّحة، واستقرّ على البلوي، الذي شغل، خلال الأعوام القليلة الماضية، مواقع إدارية في ناديي الاتحاد والخلود مرتبطة مباشرةً بملف الكرة. وأُجرِيَت اتصالاتٌ إيجابية بين الطرفين، على أن يُبلِغ المرشَّحُ الإدارةَ بقراره قريبًا.

وطبقًا للمصادر، يستهدف التعاون حسم الملف خلال أيام لتحقيق أهدافٍ من بينها إرساء حالةٍ من الانضباط، ويأخذ في اعتباره المشادة التي وقعت بين المغربين عبد الرزاق حمد الله وأشرف المهديوي، لاعبَي الفريق، أمام القادسية، الثلاثاء، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

والمنصب، الذي يقترب منه البلوي، شاغر، فيما يعمل تركي الهدلق إداريًا، وليس مديرًا، للفريق.

ويقبع «السكري» في المركز الـ 17 قبل الأخير، بعد مرور 10 من جولات المسابقة، ومن دون أي فوز.

وأقالت إدارة الغنام المدرب الصربي زاركو لازيتيتش، قبل فترة التوقف الأخيرة، واستعانت بمواطنه فوك رازوفيتش، الذي درَّب سابقًا الفيصلي والفيحاء.

وكانت المواجهة مع القادسية، متصدّر الترتيب، في طريقها إلى التعادل السلبي، على ملعب التعاون في بريدة، لكن الضيوف خطفوا هدف الفوز عبر الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب الوسط، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.