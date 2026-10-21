الاتفاق يقاضي «إيجو»

دخلت إدارة نادي الاتفاق في نزاع قانوني مع مجموعة «إيجو»، الراعي السابق لاسم ملعب النادي، على خلفية مستحقات مالية مرتبطة بعقد حقوق تسمية المنشأة الرياضية، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة الاتفاقية تقدمت بشكوى قضائية للمطالبة بمستحقات مالية تقول إنها لم تُسدَّد منذ الموسم الماضي، بعد تعثر محاولات معالجة الملف بين الطرفين.

وبحسب المصادر، تلقت إدارة الاتفاق خلال مدة العقد أكثر من طلب من «إيجو» لإنهاء الارتباط قبل موعده، إلا أن النادي رفض تلك الطلبات وتمسك باستمرار الاتفاقية حتى نهايتها، استنادًا إلى التزامه، وفق موقفه، بتنفيذ البنود المتفق عليها. وتتمسك إدارة الاتفاق في النزاع القائم بأنها نفذت التزاماتها الواردة في العقد، وفي مقدمتها حقوق تسمية الملعب والمساحات التسويقية والإعلانية المخصصة للشركة داخل المنشأة وخارجها.

في المقابل، يستند موقف «إيجو»، وفق المصادر، إلى مطالبتها السابقة بفسخ العقد بداعي عدم استفادتها من بعض المزايا التي وعُدت بها، مشيرة إلى أن جانبًا من تلك المزايا قُدم عبر أطراف خارجية.

وكان الاتفاق أعلن في أكتوبر 2024 توقيع شراكة مع مجموعة «إيجو»، حصلت بموجبها الأخيرة على حقوق تسمية ملعب النادي، إلى جانب مزايا تسويقية شملت ظهور شعارها داخل الملعب وخارجه وفي المساحات الإعلامية التابعة للنادي.

وتحول اسم المنشأة حينها إلى «ملعب إيجو»، بعد أقل من عام على افتتاح الملعب المطور رسميًا في نوفمبر 2023، الذي أصبح مقر مباريات الفريق الأول على أرضه.