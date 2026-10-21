بضربة ليفانور.. الجبلين يخطف نقاط جدة

كسب فريق الجبلين الأول لكرة القدم مضيفه جدة بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتكفل بهدف الفوز للفريق الشمالي هنريكي ليفانور بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 27.

وبهذا الانتصار رفع الجبلين رصيده إلى 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة وحيدة، فيما تجمد جدة عند 8 نقاط من فوزين وتعادلين و4 هزائم.

ويستضيف الجبلين نظيره الرائد الأربعاء المقبل على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن الجولة التاسعة، وقبلها بيوم يواجه جدة نظيره الطائي على الملعب ذاته.