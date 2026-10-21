الصبان يتجول داخل الأهلي ويحضر مواجهة الخليج

يُسجِّل عبد الله الصبان، الرئيس الجديد لشركة النادي الأهلي، حضوره الأول في مقر النادي مساء الخميس، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ودخل الصبان إلى مقر النادي، الواقع في حي الرحاب بجدّة، بعد تعيينه قبل نحو أسبوعين، لكن بصفة غير رسمية. فيما يتخذ حضوره الخميس الطابع الرسمي، حيث يتفقد المكاتب، ويتعرف على الموظفين، ويتجول بين المرافق، ومعه عددٌ من أعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن الفرنسي فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبعد انتهاء الجولة التفقدية، يتوجَّه الجميع إلى منصّة ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، لمشاهدة المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم وضيفه الخليج، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وفي 5 أكتوبر الجاري، أعلنت شركة النادي الأهلي عن تعيين مجلس إدارة جديد، يترأسه الصبان، وتضم عضويته محمد الدباغ، نائب الرئيس، وأحمد الثبيتي، وإياد رضا، وحسين عيد، وعاطف مفتي، والأمريكي جيك سيلفرشتاين.