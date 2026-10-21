«ثمانية» تطلق 5 تحديثات جديدة في روشن

أعلنت قنوات ثمانية الناقل الرسمي لدوري روشن السعودي، الأربعاء، عن خمسة تحديثات جديدة بدءًا من الجولة الـ11 لمنافسات الدوري التي تنطلق الخميس وتختتم السبت ضمن خطواتها الرامية إلى رفع سقف تجربة المشاهدة حسبما كشفت عنه، الأربعاء.

وأوضحت القنوات عبر حسابها الرسمي في «منصة» أن التحديثات تتضمن نقل جميع المباريات بالجودة القصوى 4K للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستكون حصريًا للمشتركين في تطبيق ثمانية.

وأتاحت التحديثات الجديدة للمشتركين في التطبيق أيضًا ميزة الإعادة أثناء البث المباشر، إضافة إلى تجربة التعليق الصوتي التي تتيح للمشتركين الاختيار المتعدد بين المعلقين أو صوت الملعب بعكس غير المشتركين الذين ليس لديهم سوى خيار وحيد للتعليق.

كما وفرت قنوات ثمانية عبر التطبيق ميزة «المسبار» التي تمكن المشتركين من التنقل بين أحداث المباراة وتصفح الأهداف واللحظات المهمة والانتقال إلى أي حدث مباشرة من شريط المشغل.

وأشارت ثمانية إلى أن مشاهدة المباريات لغير المشتركين ستكون متاحة مجانًا فضائيًا، ورقميًا بالجودة القياسية «SD».