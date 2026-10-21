الأهلي يفلت من كمين القناة

أفلت فريق الأهلي الأول لكرة القدم من مفاجأة مدوية في الدوري المصري الممتاز بعد أن كان على وشك الخسارة من القناة قبل أن يدرك التعادل 3-3، فيما حقق غزل ​المحلة انتصاره الأول الموسم الجاري، بفوزه على ضيفه الاتحاد السكندري، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع القناة رصيده إلى ثمان نقاط في المركز 11، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة في المركز الثاني.

وافتتح عمر الساعي التسجيل للأهلي بعد مرور 18 دقيقة من البداية، ليحرز بذلك هدفه الأول مع الفريق في الدوري المحلي.

وأدرك القناة التعادل في الدقيقة 33 عن طريق محمود هاني «شلاطة» الذي ‌راوغ محمد هاني ‌ببراعة قبل أن يطلق تسديدة مقوسة من داخل ​منطقة ‌الجزاء ⁠سكنت أقصى ​يسار ⁠مرمى الحارس مصطفى شوبير.

واستعاد الأهلي تقدمه في الدقيقة 43 بعدما استقبل أشرف بن شرقي تمريرة عرضية من توفيق محمد ليضعها المغربي بلمسة واحدة في المرمى.

ونجح القناة في إدراك التعادل مجددًا في الدقيقة 54، بعدما أطلق حازم أبو سنة تسديدة قوية سكنت يمين المرمى.

وتقدم القناة عكس سير اللعب قبل 10 دقائق على النهاية، بعدما انطلق محمد حمدي زكي خلف دفاع الأهلي ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وضغط الأهلي بشراسة ⁠في محاولة للعودة في النتيجة، وأحرز المدافع المغربي أشرف داري ‌هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ‌الضائع.

وفي مباراة ثانية، فاز غزل المحلة ​2-1 على الاتحاد السكندري، لينهي سلسلة ‌من ست مباريات دون انتصار في المسابقة الموسم الجاري.

ورفع غزل المحلة رصيده ‌إلى أربع نقاط ليتقدم للمركز 18، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 13 نقطة في المركز الخامس.

افتتح غزل المحلة التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق عبد الفتاح شتا. وضاعف صاحب الأرض تقدمه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عن ⁠طريق عمرو ⁠جمعة.

وبدأ الاتحاد الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تقليص النتيجة عن طريق حسام حسن بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق المتبقية، لكن غزل المحلة نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.