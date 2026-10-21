بمشاركة أخضر 15.. ماذا تعرف عن مهرجان كأس العالم؟

تدخل كرة القدم العالمية، السبت المقبل، تجربة جديدة مع انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم تحت 15 عامًا ومهرجان «FIFA» في باكو العاصمة الأذربيجانية، بمشاركة نحو 190 منتخبًا، وفي نظام يختلف بصورة كبيرة عن بطولات الفئات السنية المعتادة.

وتجرى المنافسات من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري، وتشتمل على نحو 950 مباراة خلال ستة أيام لعب، بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ومدرب ومسؤول، ما يجعلها أكبر بطولات «FIFA» من حيث عدد المنتخبات والمباريات في نسخة واحدة. وسيكون بالإمكان لعب 20 مواجهة في الوقت نفسه ضمن البنية التي أعدت لاستضافة الحدث.

وأقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم استحداث المسابقة في ديسمبر 2025 ضمن مشروع يستهدف منح منتخبات الفئات السنية فرصًا أكبر للمنافسة الدولية، وفتح باب المشاركة أمام جميع الاتحادات الأعضاء الـ211، بصرف النظر عن نتائج منتخباتها أو تصنيفها، قبل أن تستقر المشاركة في النسخة الأولى على نحو 190 اتحادًا.

ولا تشبه البطولة كأس العالم بصورتها التقليدية، إذ تلعب المباريات بنظام ثمانية لاعبين ضد ثمانية، على ملعب تبلغ أبعاده 68 مترًا في 47، فيما تتكون المواجهة من شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بالتبديلات غير المحدودة.

وأدخل «FIFA» تعديلات إضافية على قوانين اللعب، من بينها تنفيذ رمية التماس بالقدم بدلًا من اليد، وعدم تطبيق التسلل إلا بعد تجاوز خط خاص يبعد 14 مترًا عن المرمى. ويهدف النظام، وفق الاتحاد الدولي، إلى زيادة عدد مرات لمس اللاعبين للكرة ومنحهم مواقف فنية وقرارات أكثر خلال المباراة.

وتضم بعثة كل منتخب 14 لاعبًا بحد أقصى وستة أفراد في الأجهزة الفنية والإدارية، فيما تقتصر المشاركة على اللاعبين المولودين في عامي 2011 و2012.

وتبدأ المسابقة بمرحلة مجموعات، يخوض خلالها كل منتخب أربع أو خمس مباريات بنظام الدوري، على أن تحدد النتائج موقعه في المرحلة الثانية، التي تقسم المنتخبات إلى ستة مستويات وفق أدائها.

ولا يغادر أي منتخب البطولة بعد المرحلة الأولى، إذ يستمر الجميع في اللعب حتى اليوم الأخير، ويخوض كل فريق ما لا يقل عن تسع مباريات طوال مشاركته.

ويتوج بطل لكل مستوى من المستويات الستة، فيما يمنح الفائز بالمستوى «A» لقب النسخة الأولى من كأس العالم تحت 15 عامًا.

واختار المنظمون نظامًا يضع منتخبات من اتحادات قارية مختلفة في المجموعة الواحدة، على أن تضم كل مجموعة ممثلين عن ثلاثة اتحادات قارية على الأقل، قبل إعادة توزيع المشاركين في المرحلة الثانية وفق مستوياتهم الفنية.

ويشارك المنتخب السعودي تحت 15 عامًا في النسخة الأولى بقيادة المدرب عبد الله المطيري، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب اليابان والصين وأنجولا وإفريقيا الوسطى وجزر سليمان.

ويفتتح الأخضر مشواره أمام أنجولا، السبت، ثم يواجه إفريقيا الوسطى وجزر سليمان، الأحد، قبل أن يختتم المرحلة الأولى بمباراتين أمام الصين واليابان، الإثنين.

واختار الجهاز الفني السعودي 14 لاعبًا للمشاركة، هم: أمير العريفي وماجد العتيبي وبلال برناوي وعبد الله بن سعيد وعلي المهندس ومحمد الدوسري ومجتبى آل عبد الوصي وأحمد أبو سلطان وإبراهيم الدخيل ومهند المولد وخالد فقيهي وريان بقاشي ومجد العسيري وعلي القحطاني.