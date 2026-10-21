أبطال إفريقيا.. يانج أفريكانز أول المتأهلين

أصبح فريق يانج أفريكانز التنزاني الأول لكرة القدم أول المتأهلين لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق يانج أفريكانز انتصارًا 4ـ1 على ضيفه سي إف إف أيه، بطل مدغشقر، الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وبذلك كرر يانج أفريكانز تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه 4ـ0 في مباراة الذهاب، التي جرت في مدغشقر، ليحجز ورقة الترشح لدور المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، عقب فوزه 8ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.