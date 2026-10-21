الشباب بدون بارتي.. واستدعاء عباس

وصل فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى الأحساء، مساء الأربعاء، من دون الغاني توماس بارتي، لاعب الوسط، الذي يغيب عن مواجهة الفتح، الخميس، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، مُواصِلًا ابتعاده الاضطراري بسبب الإصابات.

وخاض «الليوث»، قبيل مغادرة الرياض بساعات معدودة، حصة تدريبية على ملعبهم الرديف، أتمّوا بها تحضيراتهم للمباراة، وشارك بارتي في الجزء الأول منها، ثم واصل تنفيذ تمارينه الخاصة برفقة المعد البدني، بعدما أنهى أخيرًا برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ.

ولعدم اكتمال الجاهزية، بقِيَ النجم الغاني في العاصمة، حسبما أكدت مصادر خاصة بـ «الرياضية». وتوّجه الفريق، بعد تدريبه الأخير، إلى الأحساء ببعثةٍ ضمّت 9 لاعبين أجانب، من بينهم اليمني عادل عباس، لاعب الوسط الشاب، الذي لعِب كأس الخليج العربي الأخيرة.

وخلال اجتماع فنّي مع اللاعبين، ظهر الخميس، يكشف المدرب الألماني توماس ليتش عن التشكيل الأساسي لـ«الليوث» والمجموعة التي ستجلس على مقاعد الاحتياط. والتزامًا بقواعد الدوري، يُبعِد المدرب واحدًا من أجانبه عن قائمة المباراة.

وبسبب الإصابة الأخيرة، يغيب الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو للمباراة الثانية على التوالي عن خطط ليتش، بينما عاد إليها المدافع علي البليهي، الذي نفّذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب بطاقة حمراء أمام التعاون، في الجولة الثامنة، غيَّبته أمام الفيصلي، في العاشرة، علمًا أن مواجهة الاتحاد، في التاسعة، أُجِّلَت إلى ديسمبر المقبل.

ومنذ انضمامه إلى الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لعِب بارتي، نجم أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني سابقًا، مباراتين فقط، وغاب حتى الآن عن ستٍ، بدءًا من الجولة الرابعة، بسبب إصابتين عضليتين في الفخذ، ضربتا ساقيه الاثنتين.