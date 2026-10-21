وزارة الرياضة تختتم أنشطة «أنت المشروع الرياضي»

اختتمت وزارة الرياضة، الأربعاء، الأنشطة المصاحبة لحملة «أنت المشروع الرياضي»، التي تهدف إلى تعزيز دور الفرد بوصفه أساس المشروع الرياضي الوطني، وتحفيزه على المشاركة والممارسة؛ ليكون جزءًا فاعلًا في مستقبل الرياضة السعودية، وجرت في عدد من المواقع بمدينة الرياض ومحافظة الدرعية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تضمنت الحملة عددًا من الأنشطة والفعاليات الرياضية في حي سمحان بالدرعية؛ المقر الرئيس للحملة، وممشى مدينة مسك، إلى جانب مجمع ليسن فالي، ومجمع يو ووك في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من الاتحادات والمراكز الرياضية، وحضور أندية رياضية مصغرة ومدربين مختصين، أتاحت للزوار فرصة ممارسة عدد من الرياضات والتعرف على قدراتهم والاستفادة من المختصين المشاركين.

وبلغ عدد الزوار لجميع المحطات نحو 5000 زائرٍ، فيما جرى تنفيذ 1700 تجربة ونشاط رياضي، بمشاركة 10 اتحادات وجهات رياضية، وتحت إشراف 8 مدربين رياضيين مختصين، كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات والتجارب المقدمة نحو 2000 مستفيد ومستفيدة.

ونفذت الوزارة الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها: هيئة تطوير بوابة الدرعية، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، إضافة إلى اللجنة الوطنية للاستثمار الرياضي التابعة لاتحاد الغرف السعودية.

وشهدت الحملة مشاركات ميدانية لعدد من الاتحادات، بدءًا باتحاد للرياضة للجميع، واتحاد الإعلام الرياضي، واتحاد الهجن، واتحاد السلة، واتحاد التنس، واتحاد الهوكي، واتحاد رمي السهام، واتحاد كرة الشبكة، واتحاد الملاكمة والركل، وأكاديمية الشطرنج، كما قامت بعض الاتحادات بالمساهمة الإعلامية، ومنها: معهد إعداد القادة، وفريق السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي الحريق، واتحاد الرياضات الإلكترونية، واتحاد الطائرة، واتحاد الإنقاذ والسلامة المائية، واتحاد التجديف، واتحاد الروبوت والرياضات اللاسلكية.