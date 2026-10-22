أخضر الهجن يتوج بلقب بطولة العالم الثانية

توج الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني الهاشمية، وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الدولي والعربي والسعودي للهجن، الفائزين في البطولة الدولية الثانية للقدرة والتحمل للهجن والتي جرت الأربعاء.

وحقق لقب البطولة المنتخب السعودي للهجن بعد أن جمع 45 نقطة، ليتصدر الترتيب للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وجرت منافسات البطولة في وادي رم بالأردن، وسط مشاركة 11 دولة، وهي: الأردن والعراق وبولندا ومالي وتشاد ومصر والجزائر والسعودية والإمارات واليمن والدنمارك.

وفاز بالمركز الأول في فئة الرجال الهجان الأردني يوسف حسين السعيدين، فيما حل السعوديان رامي البلوي وسالم القحطاني في المركز ين الثاني والثالث، فيما سيطرت سيدات السعودية على المراكز الثالث الأولى عن طريق خلود الشمري وخلود باتل وهديل الشريف.

وأقيمت البطولة على مسافة 12 كيلومترًا بمشاركة 37 هجانًا وهجانة، حيث خصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية تقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، قُسمت بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، ومُنحت للعشرة الأوائل الفائزين في كل فئة.