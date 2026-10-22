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حفلة أهداف

2026.10.22 | 12:03 am
أظهر فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم قوته الهجومية قبل مواجهة غريمه التقليدي برشلونة، بحفلة أهداف بعدما فاز 4-1على ضيفه لايبزيج الألماني ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (وكالات)
حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف