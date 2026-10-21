لجان مسابقات لصنع المشاكل

بين فترة وأخرى تحدث مشاكل أحيانًا صغيرة، وأحيانًا كبيرة من لجان المسابقات باتحاد الكرة، والروابط.

ففي العام الماضي لجنة المسابقات باتحاد الكرة ارتكبت مشكلة كبيرة ببطولة السوبر، حين طلبت من «الأهلي» المشاركة بدلًا من المنسحب «الهلال»، دون أن تنتظر قرار اللجان القانونية.

اليوم نواجه مشكلة بين لجنة مسابقات «رابطة دوري روشن، ودوري يلو»، فالأولى حددت مباراة «أبها والخلود على ملعب نادي ضمك يوم الاثنين 19/10/2025م الساعدة 6:30، وهو نفس الموعد والملعب الذي حددته لجنة مسابقات يلو، لإقامة مباراة ضمك والطائي الجولة 8».

ورأى بعض النقاد أن الحل بدمج اللجان تحت لجنة واحدة.

وهذا حل ساذج، فما الذي سنفعله إن حدث تضارب بمواعيد بطولة النخبة، أو العربية، أو الخليجية؟

وهل ندمج كل اللجان تحت لجنة واحدة؟

أضف إلى ذلك، ماذا عن المشاكل التي تولدها لجنة مسابقات «دوري روشن»، آخرها مشكلة تأجيل 3 مباريات «الرياض والهلال، الاتحاد والشباب، الأهلي والنصر»، مع أن التأجيل مخالف للائحة.

قيل إن سبب التأجيل ظروف مطار الرياض وعدم إقامة مباريات جماهيرية في هذا التوقيت، مع أن مباراتي «الاتحاد والشباب، الأهلي والنصر» ستقام بجدة.

أضف إلى ذلك، اختيار مواعيد مختلفة لإقامة المباريات الثلاث، اثنتان في شهر 12، والأهلي والنصر في مارس 2027م قبل مباراة النصر مع الاتحاد، دون أن تقدم اللجنة أي تفسيرات لاختيارها التواريخ، ولا لماذا التباين في تواقيت المباريات الثلاث المؤجلة؟

كذلك المصادر تؤكد أن النصر هو من قدم طلب تأجيل، مبررًا طلبه بتأخير موعد إقامة مباراته ببطولة النخبة الأسيوية، وظروف التنقل.

فلماذا قررت اللجنة التأخير لهذا الوقت؟

فالتأخير لا يصب بمصلحة عدالة المنافسة، فقد يبتعد أحد الفريقين عن المنافسة على الدوري فلا يلعب بالأساسيين، ويركز على استحقاقات أخرى، فيستفيد الفريق الآخر، وتتضرر الفرق المنافسة من هذا التأخير غير المبرر الذي لا ذنب لهم فيه، ويدفعوا ثمن خطأ لجنة المسابقات دون أن تحاسب اللجنة صانعة المشكلة.